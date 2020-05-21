Общественный транспорт в Майкопе частично возобновит работу 22 мая

"В связи с поэтапным снятием ограничительных мер, введенных для недопущения распространения коронавируса, с 22 мая в Майкопе частично возобновится работа общественного транспорта. В первую очередь будут запущены два троллейбусных маршрута, их будут обслуживать 20 единиц электротранспорта", - говорится в сообщении.

Троллейбусы будут курсировать с 06:30 мск до 10:00 мск и с 17:00 мск до 20:00 мск с интервалом движения в 6-10 минут. Пассажиров обязывают находиться в общественном транспорте в масках и перчатках, соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м по специально нанесенной разметке, вход в салон троллейбуса будет осуществляться через передние двери. Дважды в день планируется проводить дезинфекционные мероприятия в салонах троллейбусов, после каждого круга будет проводиться санитарная обработка поручней и пассажирских мест, уточнили в пресс-службе.

"Возобновление полноценной работы общественного транспорта в Майкопе будет проходить поэтапно в зависимости от эпидемиологической обстановки по коронавирусу", - добавили в пресс-службе мэрии города.

Режим самоизоляции действует в Адыгее с 30 марта, работа Майкопского троллейбусного управления была приостановлена с 31 марта. По данным оперштаба республики, в Адыгее коронавирусная инфекция выявлена у 591 человека. На лечении находятся 309 человек. С начала пандемии в республике выздоровели 274 человека, умерли девять человек.