Кондратьев сообщил ,что медики Кубани получили все надбавки за апрель

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Медицинские работники, оказывающие помощь заразившимся коронавирусом, в Краснодарском крае к настоящему времени получили все причитающиеся им выплаты за апрель, и сейчас идут перечисления надбавок за май. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в четверг во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

В апреле президент РФ предложил установить специальную федеральную выплату медицинским работникам, которые работают с зараженными коронавирусом. 15 мая он потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с пациентами с коронавирусом, а не за отработанные часы, подвергнув критике чиновников, которые "развели вокруг этого бюрократическую канитель".

После этого 107 медучреждений Кубани произвели перерасчет стимулирующих выплат медицинским работникам.

"Деньги за апрель они уже получили. Как таковых напряжений среди медиков нет. Сейчас планово мы выплачиваем за май месяц те надбавки, которые вы сказали, и думаю, ситуация будет достаточно спокойная и не будет вызывать невроза среди медицинского персонала различного уровня", - сказал Кондратьев.

По его словам, общая сумма средств, направленных на поддержку медиков в регионе, превысила 1 млрд рублей. Из них 722 млн рублей - федеральные средства, 343 млн - из регионального бюджета.

16 мая в СК РФ сообщили, что следователи проверяют факты невыплат денежных компенсаций медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, более чем в 10 регионах. Позднее прокуратура Краснодарского края и Следственное управление СК РФ региона организовали проверки в связи с участившимися публикациями в интернете о нарушениях начислений федеральных стимулирующих выплат медицинским работникам Кубани. В Управлении Генпрокуратуры в ЮФО отметили, что по результатам проверок будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования.