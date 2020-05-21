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Пандемия коронавируса нового типа

Первые ограничения в Вологодской области могут снять не раньше 25 мая

Эксперты считают, что ситуация с распространением коронавируса в регионе пока не стабилизировалась

ТАСС, 21 мая. Перейти к этапу снятия первых ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в Вологодской области смогут не ранее 25 мая. Окончательное решение будет принято на заседании оперативного штаба региона, сообщил в четверг во время онлайн-встречи с медицинскими экспертами по эпидемиологической ситуации в области губернатор региона Олег Кувшинников.

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"Мы вернемся к вопросу обсуждения открытия предприятий первой волны и частичному снятию ограничений в понедельник на оперативном штабе", - сказал он.

Ситуация с распространением новой инфекции в регионе не стабилизировалась, считают эксперты. Так, в течение последних пяти дней соответствующий коэффициент постепенно снижался, и в последние два дня сохранялся на уровне единицы, что позволяет открыть предприятия из списка первой волны. В то же время, специалисты рекомендовали губернатору дождаться, чтобы показатель распространения вируса продержался еще несколько дней на максимально возможном уровне для перехода к первому этапу смягчения ограничительных мер или начал снижение.

"Мы в Вологодской области не достигли стабилизации с ситуацией коронавирусной инфекцией, мы на плато не вышли. Поэтому считаю, что на сегодня я прислушаюсь к мнению экспертов, которые не рекомендуют мне ни сегодня, ни завтра первый этап снятия ограничений запускать в работу", - сказал Кувшинников.

Наибольший прирост новых случаев заболевания в области продолжает давать Вологда: из 34 инфицированных за сутки, 21 - жители областного центра. По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, все случаи заражения относятся либо к контактному способу передачи, либо это новые случаи внутри очагов в медицинских учреждениях области. Так, в городской больнице №1 число заболевших на сегодняшний день составило 66 человек, всего в больнице на карантине находятся 482 человека - это медицинские работники и пациенты.

Кроме того, в Вологде растет количество дежурных детских садов, которые пришлось закрыть из-за выявления коронавируса у воспитанников или воспитателей. К закрытому после заражения воспитателя во вторник детскому саду добавились еще два, где коронавирус выявили у одного из родителей ребенка, а в другом случае - у посещавшего дошкольное учреждение. Как отметил Воропанов, в результате закрытия групп на карантине оказались 86 детей. Сроки возобновления работы детских садов пока неизвестны.

Ситуация с коронавирусом в регионе

По данным оперштаба Вологодской области, в регионе выявлены 562 случая заражения коронавирусом, 231 человек выздоровели, трое скончались. Тесты на новую инфекцию сдали более 116 тыс. жителей области, что составляет более 10% от населения региона. В регионе выявлены три очага заражения в медицинских учреждениях. Это Вологодская горбольница №1, детское отделение психиатрической больницы поселка Кувшиново, а также в Центр гемодиализа ООО "Бодрость".

 

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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