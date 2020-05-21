Роспотребнадзор против решения властей Пскова о лечении пациентов с коронавирусом дома

ПСКОВ, 21 мая. /ТАСС/. Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук выступил против инициативы властей региона, ранее объявивших о том, что пациенты с легкой формой коронавируса вместо госпитализации смогут лечиться на дому. Свою позицию Нестерук объявил в четверг на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

19 мая власти Псковской области, где число заразившихся коронавирусом сегодня превысило 500 случаев, разрешили пациентам с коронавирусом лечиться на дому при условии, что болезнь протекает в легкой форме. Ранее этих пациентов с подозрением на коронавирус забирали в стационары.

"Любому больному, у которого выявлен COVID, мы в любом случае будем выносить постановление о госпитализации. Надо максимально стараться избегать оставлять на лечение таких больных, которые проживают в многоквартирных домах, поскольку это вызовет негатив со стороны населения, соседей, когда будут приезжать медицинские работники, которые, выходя из "красной зоны", будут снимать свои костюмы на лестничных клетках. После этого лестничная клетка должна быть обработана, входная дверь, ручка. Мы не можем оставлять это просто так, поскольку другие жильцы подвергнутся опасности заболевания, это очень большая проблема - организация такого лечения, и оно должно проводиться в исключительных случаях, всем надо предлагать госпитализацию", - сказал Нестерук.

Он также добавил, что, если пациент с коронавирусом "изъявляет желание" остаться дома и хочет продолжать лечение на дому, то к нему должен выехать медицинский работник. "Медработник должен посмотреть, подходит ли он по медицинским критериям, нет ли у него признаков воспаления и действительно ли у него заболевание протекает в легкой форме. И заодно медицинский работник оценит возможность нахождения его по этому адресу, поскольку никто за ним ухаживать не будет, все его совместно проживающие должны быть выведены из помещений. Ему будут продукты под дверь приносить и его будут посещать только медицинские работники", - уточнил Нестерук.

Ранее председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко сообщала о том, что медики выявили пять очагов заражения коронавирусом на территории Псковской области, которые расположены в медицинских учреждениях региона. Общее число инфицированных граждан в них составляет 117 человек. Кроме того, на территории региона локализован очаг заражения среди рабочих из Киргизии, возводящих в поселке Новосокольники Псковской области инфекционное отделение. Ранее власти сообщали, что число заразившихся среди вахтовиков возросло до 46 человек.