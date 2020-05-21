Новгородские медики, заразившиеся коронавирусом, начали получать страховые выплаты

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Первая страховая выплата произведена в Новгородской области медицинскому работнику, переболевшему коронавирусной инфекцией, всего на такие выплаты в регионе претендуют более 60 человек, сообщила в четверг во время заседания областного оперативного штаба по ситуации с коронавирусом министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева.

Ранее правительство России утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Кабмин также определил перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.

"Сегодня у нас произведена выплата по страховому случаю одному нашему медицинскому работнику в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией, на подходе вторая выплата, по документам второго случая", - сказала Ломовцева.

Она также уточнила, что на получение подобных выплат в регионе на данный момент претендуют 62 человека. По словам министра, у всех этих медицинских работников заражение коронавирусом протекало в легкой степени, без тяжелых последствий для здоровья.

Также в ходе заседания губернатор Андрей Никитин поручил начать федеральные и региональные майские выплаты медработникам и сотрудникам учреждений здравоохранения области, борющимся с распространением коронавируса, со следующей недели.

По данным регионального оперштаба, на 21 мая в Новгородской области зарегистрировано 727 (плюс 32 за последние сутки) случаев заражения коронавирусом, 223 жителя региона выздоровели и выписаны из больницы, восемь пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5 млн человек, свыше 325 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 317 554 случая заражения, выздоровел 92 681 человек, умерли 3 099. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.