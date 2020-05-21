Власти Петербурга сделали выплаты на маски и перчатки более 1,7 млн жителям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга выплатили по 800 рублей социально незащищенным группам жителей города для приобретения средств индивидуальной защиты в период пандемии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

"На сегодняшний день выплату уже получили 1 млн 797 тыс. 81 житель Санкт-Петербурга из числа получателей мер социальной поддержки. Еще 12 тыс. петербуржцев, чьи сведения о реквизитах для перечисления средств отсутствуют в базе данных, получат выплаты после уточнения способа получения (банковская карта или почтовое отделение по месту жительства)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, деньги получили пенсионеры, а также малообеспеченные семьи с детьми, многодетные семьи, семьи, имеющие ребенка-инвалида, и приемные семьи, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета города. Выплаты были произведены автоматически, всего на эти цели из резервного фонда Санкт-Петербурга выделено 1,467 млрд рублей.

Жители Петербурга с 12 мая обязаны в общественных местах, в том числе на объектах розничной торговли, в общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

По последним данным, в Петербурге выявлено 12 203 случая заражения, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровел после заражения коронавирусом 2 661 человек, умерли 104.