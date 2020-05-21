СЖР назвал сумму иска "Роснефти" к РБК неадекватной

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Союз журналистов России назвал сумму иска компании "Роснефть" к РБК в размере 43 млрд рублей неадекватной. Об этом говорится в заявлении Союза, размещенном на его сайте.

"В Союзе журналистов России считают сумму иска в 43 млрд рублей как минимум, неадекватной по отношению к СМИ, обороты которого несопоставимы с оборотами нефтяных компаний", - заявили в Союзе.

СЖР также намерен внимательно следить за развитием ситуации и своевременно информировать общественность, "рассматривая данный случай как потенциально опасный прецедент, который может поставить под угрозу права СМИ на свободу слова и свободу распространения информации".

Союз журналистов России призвал профессиональное сообщество и компетентные органы досконально разобраться в данном деле и выразил надежду, что Арбитражный суд Москвы примет взвешенное решение, если стороны не урегулируют разногласия в досудебном порядке.

Медиахолдинг РБК сообщил, что получил исковое заявление от компании "Роснефть" в Арбитражный суд Москвы. Нефтяная компания требует взыскать с РБК 43 млрд рублей в качестве репутационного вреда за материал "Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП", опубликованный 14 мая.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе издания, РБК убежден в достоверности и объективности опубликованной информации, основанной исключительно на официальных данных. Компания выразила готовность отстаивать свою позицию.