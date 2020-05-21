Власти Костромской области ужесточили требования к прибывающим в регион гражданам

КОСТРОМА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Костромской области ужесточили условия 14-дневной самоизоляции для прибывающих в регион людей - теперь им нельзя появляться в общественных местах, а прибывающим с детьми необходимо будет представить дополнительные документы на несовершеннолетних. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

"Сегодня по требованию главного санитарного врача Костромской области ужесточены требования к гражданам, въезжающим в регион. Иногородним в течение 14 дней запрещается бывать в общественных местах, въезжающим с детьми - [нужно] иметь с собой справку о контактах и результатах тестов ребенка, а также документы на право представлять интересы ребенка", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, ограничения вводятся с 21 мая и будут действовать до особого распоряжения. Прибывшие в регион граждане в течение 14 дней не смогут посещать места массового скопления людей, общественные места, аптеки, магазины, рабочие места. Также они не должны пользоваться общественным транспортом, контактировать с третьими лицами. До 21 мая прибывшие в регион люди могли посещать магазины и аптеки.

В четверг на региональном межведомственном совещании губернатор Костромской области Сергей Ситников поставил задачу обеспечить строгий контроль за гражданами, которые будут въезжать на территорию региона в летний период.

"Мы все понимаем, что в летний период в область будут прибывать большое количество людей, это те люди, у которых здесь есть родственники. Будут везти детей из Москвы, Подмосковья, Нижнего Новгорода. Значительное перемещение произойдет по студентам и курсантам высших учебных заведений. Это влечет большое количество рисков, опасностей, угроз, которые мы сегодня в обязательном порядке должны предусмотреть и не допустить", - приводит пресс-служба слова главы региона.

В Костромской области за сутки выявлено 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии в регионе их зафиксировано 527. В общей сложности, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 255 человек, умерли семь.