В Новой Зеландии впервые за шесть дней выявлен новый случай заражения коронавирусом

СИДНЕЙ, 22 мая. /ТАСС/. Медики в Новой Зеландии впервые за шесть суток зафиксировали новый случай заражения коронавирусом, общее число инфицированных в стране составляет 1 504. Об этом в пятницу сообщил новозеландский Минздрав.

По данным ведомства, новый случай заражения был выявлен среди прихожан одной из церквей в Окленде. Это первый случай инфицирования, зарегистрированный в стране с 15 мая. В то же время за прошедшие сутки из больниц были выписаны три человека, общее число выздоровевших составляет 1 455.

Лечение от заболевания, вызванного коронавирусом, проходят 28 пациентов. При этом лишь один из них госпитализирован, остальные проходят терапию амбулаторно. Всего в стране зафиксирован 21 летальный исход.