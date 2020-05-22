Сервисом управления московскими пропусками за сутки воспользовались 18 тыс. работодателей

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

Сервис позволяет управлять цифровыми пропусками сотрудников - просматривать полный список пропусков, оформленных на ИНН организации, аннулировать их и добавлять новые.

"За сутки руководители 18 тыс. организаций воспользовались сервисом "Цифровые пропуска" в личном кабинете юридического лица на портале mos.ru. Возможностью оформить рабочие цифровые пропуска для своих сотрудников воспользовались 1,4 тыс. компаний. Кроме того, за первые сутки работы сервиса работодатели самостоятельно аннулировали около 5,5 тыс. пропусков сотрудников", - сказал Лысенко.

Он пояснил, что ранее аннулировать пропуска мог только ДИТ Москвы. "Мы делали это на законных основаниях, если человек указывал при оформлении пропуска некорректные или недостоверные данные. Теперь и у работодателей есть удобный инструмент управления пропусками своих сотрудников", - сказал Лысенко.

По его словам, с помощью сервиса руководитель организации может видеть, что несколько сотрудников, работающих в удаленном режиме, имеют действующие рабочие пропуска. Эти пропуска им не требуются, и их можно аннулировать. Кроме того, если работодатель видит, что на ИНН его организации пропуск оформил человек, не являющийся ее сотрудником, он также может аннулировать этот пропуск.

О пропусках

Кроме того, в департаменте информационных технологий напомнили, что с 27 мая для поездок по Москве будут действовать только московские цифровые пропуска. У жителей Подмосковья, которые приезжают в столицу на работу, есть еще несколько дней, чтобы оформить пропуска на nedoma.mos.ru, через СМС на номер 7377 или по телефону Единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77. Сервис "Цифровые пропуска" в личном кабинете юрлица на mos.ru дает возможность самим работодателям централизованно оформить пропуска для всех сотрудников, которым действительно необходимо очно присутствовать на рабочем месте.

"Если у работодателя возникают сложности в получении пропусков, он может получить необходимую помощь на портале i.moscow. Кроме того, по новым правилам оформить рабочий пропуск самостоятельно сотрудники могут только с указанием российского паспорта. Иностранным гражданам и тем, кто использует другой документ, удостоверяющий личность, для получения рабочего пропуска необходимо обратиться к работодателю. Он сможет оформить для них пропуска в личном кабинете юрлица на mos.ru", - пояснили в пресс-службе департамента.

В новость были внесены изменения - (18:57 мск) - добавлены подробности.