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Великорецкий крестный ход в Кировcкой области пройдет без паломников

Духовенство епархии перевезет икону святителя Николая из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле

КИРОВ, 22 мая. /ТАСС/. Шествие паломников Великорецкого крестного хода, которое проходит в Кировской области, не состоится. Причиной стал запрет на организацию в регионе массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе областного правительства.

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"Запрет [на проведение массовых мероприятий] коснулся и традиционного шествия паломников Великорецкого крестного хода, который проводится в регионе с 3 по 8 июня. В этом году чудотворную икону святителя Николая будут перевозить из Трифонова монастыря в село Великорецкое на автомобиле и только в сопровождении духовенства", - говорится в сообщении.

Как отметил глава Великорецкого сельского поселения Сергей Мышкин, местные жители подписали петицию с просьбой отменить крестный ход в этом году. Люди переживают за близких и свое здоровье. "Очень просим многоуважаемых верующих, паломников пропустить в этом году мероприятие и не приходить к нам в село, чтобы не подвергать опасности местных жителей и побеспокоиться о своем здоровье", - цитирует Мышкина пресс-служба правительства региона.

Подобное обращение также поступило на имя главы Бобинского сельского поселения, с ним выступили около 100 жителей муниципалитета.

Глава региона Игорь Васильев 12 мая сообщил, что крестный ход в село Великорецкое Кировской области в июне 2020 года не будет отменен, его проведут с меньшим числом участников, а службы организуют не в храмах, а на улице.

История Великорецкого крестного хода

Как сообщается на сайте Вятской епархии, согласно легенде, в 1383 году на высоком берегу реки Великой крестьянину Агалакову явился образ святителя Николая. Он принес икону домой, и вскоре от иконы начались исцеления и чудотворения. Молва о явлении чудотворного образа разнеслась по округе. Люди приходили на место явления иконы, общими усилиями построили на берегу реки часовню, а позже храм. В 1392 году, беспокоясь за святыню, верующие перенесли икону с берегов реки Великой в город Хлынов (прежнее название Кирова) и дали обет ежегодно приносить икону на место явления.

До 20-х годов XX века образ Николая Великорецкого находился в Кафедральном соборе Вятки, отсюда же начинался крестный ход. После уничтожения собора икона исчезла. С 30-х по 90-е годы прошлого века Великорецкий крестный ход был запрещен, но верующие, несмотря на запрет, все эти годы приходили к святому месту. В 1999 году многовековая традиция возродилась, а в 2000 году указом патриарха Алексия II Великорецкому крестному ходу присвоен статус всероссийского.

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