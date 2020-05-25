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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве

Следствие планирует выйти в суд за мерой пресечения захватчику банка в центре Москвы

Против него возбудили уголовное дело по статье о захвате заложника

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Следователи планируют в понедельник обратиться в суд за мерой пресечения Алексею Барышникову, захватившему в субботу отделение Альфа-банка на Земляном Валу в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Избрание меры пресечения по ходатайству следствия ожидается в суде сегодня", - сказал источник.

В отношении Барышникова возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ ("Захват заложника").

В субботу днем мужчина ворвался в отделение банка на улице Земляной Вал. Он заявил, что банк заминирован, и взял в заложники шесть человек, пятерым из которых удалось самим выйти из банка. В ходе штурма подозреваемый был задержан, заложник освобожден. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, мужчина находился в неадекватном состоянии. Источник уточнил, что в ходе расследования дела Барышникову будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Сам он в ходе допроса после задержания вину признал и сказал, что его целью был захват заложников. Но при этом мужчина толком так и не смог объяснить мотив своего поступка. На вопрос следователя он ответил, что хотел узнать правду, что с ним происходит.

Барышникову 34 года, он уроженец Нижневартовска. По его словам, он был дважды судим за угон и разбой, в Москве работал грузчиком.

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РоссияЗахват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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