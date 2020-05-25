Пробные ЕГЭ 29 и 30 июня пройдут без участия школьников

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пробные экзамены 29 и 30 июня в рамках кампании по сдаче ЕГЭ пройдут без участия школьников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Как будут проходить экзамены и поступление в вузы в условиях пандемии

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-24" заявил, что 29 и 30 июня пройдут пробные ЕГЭ, а 3 июля состоятся экзамены по географии, литературе, информатике.

Как сообщили в пресс-службе, 25 мая прошло заседание по вопросам проведения ЕГЭ и приема в вузы в 2020 году. "В ходе обсуждения участники пришли к единогласному мнению о необходимости проведения предварительных пробных экзаменов без участия детей, чтобы еще раз проверить готовность системы к обязательному выполнению всех рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора на местах", - говорится в сообщении.

В указанные даты эксперты протестируют все этапы экзамена на предмет защиты здоровья участников, проверят пункты проведения ЕГЭ.

Кроме того, в Минпросвещения сообщили, что сдача ЕГЭ продлится до 23 июля включительно, резервные дни запланированы на 24 июля - по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков - и 25 июля по всем учебным предметам. Вторая волна состоится в августе для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в сдаче в июле. Также в пресс-службе сообщили, что ближайший месяц планируется выделить педагогам для отдыха перед экзаменационным этапом.

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии предложил провести ЕГЭ 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто планирует поступать в вузы.