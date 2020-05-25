Петербургская больница, где произошел пожар, купила еще 40 аппаратов ИВЛ из Китая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Петербургская больница Святого Георгия, где ранее произошел пожар, причиной которого, согласно предварительной версии, стало возгорание аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) российского производства, закупила еще 40 таких аппаратов китайского производства за 98,3 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.

Закупка оформлена у единственного поставщика, им стала компания ООО "Лабораторный медицинский продукт".

Утром 12 мая в реанимационном отделении больницы Святого Георгия, которую перепрофилировали в инфекционный стационар, произошел пожар. Жертвами пожара стали шесть человек. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

Предварительной версией пожара стало возгорание аппарата ИВЛ "Авента-М" российского производства. После этого в больнице заявили, что эти аппараты не будут использоваться в данном медицинском учреждении до окончания расследования. 16 мая больница заключила контракт на покупку 84 аппаратов ИВЛ из Германии.

Похожий пожар произошел в Москве в 50-й больнице 9 мая. Там, по предварительным данным, также загорелся аппарат ИВЛ "Авента-М". В результате погибла женщина. Источник в медицинских структурах сообщал ТАСС, что после пожара в Петербурге и Москве были проведены испытания аппаратов, которые не выявили сбоев в их работе.