Троих детей, которых отец в Приморье увел в лес на две недели, доставили в медучреждение

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Органы опеки в Приморье временно направили троих детей, которых отец увел в лес на две недели, в медицинское учреждение для оценки состояния. Об этом сообщает во вторник пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

В понедельник житель поселка Кавалерово увел трех своих малолетних детей в лес на временное житье. По словам источника ТАСС в правоохранительных структурах региона, мужчина решил переждать в лесу неблагоприятную ситуацию с пандемией коронавируса. По данным полиции, мужчина таким образом приучает своих детей к жизни на природе.

"В отношении главы семейства составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних"). В настоящее время дети доставлены в медучреждение поселка Кавалерово. По предварительной информации, их состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что школьников планируют отправить в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов. Как пояснила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, дети действительно жили с отцом в лесу в палатке, недалеко от своего дома, и условия, которые он им создал, были вполне приемлемые.

"Другое дело, что старший ребенок девятиклассник из-за этой лесной самоизоляции пропустил итоговое собеседование в школе по одному из предметов. В этой части родительские обязанности исполнены ненадлежащим образом, на что обратили внимание органы опеки, поэтому административное наказание в виде штрафа последовало. Семья эта благополучная, и отцу сейчас, на самом деле, необходима помощь, в первую очередь с тем, чтобы создать необходимые условия для жизни детей в своем доме, к которому у опеки также возникли вопросы", - сказала омбудсмен.