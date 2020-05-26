Банк плазмы и такси для медиков. Как жители Юга России помогают друг другу при пандемии

Неравнодушные жители бесплатно подвозят врачей на работу, а также покупают детям из малообеспеченных семей необходимые гаджеты для учебы онлайн

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Бизнес, власти и жители в регионах Южного федерального округа помогают нуждающимся решать проблемы, возникающие у них из пандемии коронавируса: детям из малоимущих семей компании покупают необходимые гаджеты для дистанционной учебы, автолюбители бесплатно подвозят медиков на работу, неравнодушные люди помогают спасти зоопарк, который из-за коронавируса остался без посетителей, а значит, без доходов. За прошедшие сутки в регионах Юга России было выявлен 501 случай заражения. Коронавирус подтвержден у 3 426 человек в Краснодарском крае, 3 930 - в Ростовской области, 1 596 - в Астраханской области, 2 384 - в Волгоградской, 944 - в Калмыкии, 759 - в Адыгее, 349 - в Крыму и 158 в Севастополе. За все время пандемии в ЮФО коронавирус был подтвержден у 13,5 тыс. человек, всего выздоровели - 5,86 тыс., 127 человек умерли. Доноры и помощь медикам Во всех регионах есть особые меры поддержки для сотрудников медицинских учреждений. Так, в Ростовской области в апреле было направлено 1,4 млн рублей, а в ближайшее время выделят еще 4 млн на организацию питания медиков, работающих в госпиталях, в которых оказывается помощь пациентам с коронавирусом. Как пояснили в пресс-службе губернатора региона, средства будут направлены в медучреждения Сальского района, а также Волгодонска, Зверева, Новочеркасска и Ростова-на-Дону, где после дежурных смен для медицинских работников организована изоляция на территории медучреждений и в гостиницах.

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Депутаты заксобрания Краснодарского края помогают отдельным гражданам и семьям, а также медработникам. Только для краснодарской инфекционной больницы приобретены защитные маски и расходные материалы, необходимые при работе с коронавирусом на общую сумму около 300 тыс. рублей. Жители Астраханской области продолжают помогать медикам региона. В рамках акции "Подвези врача" они бесплатно возят медработников на работу и обратно. Местный гастроном и два ресторана организовали бесплатные обеды для врачей, работающих с пациентами с коронавирусом. В Волгоградской области приступили к созданию банка плазмы крови. Шесть жителей Волгограда, перенесших новую коронавирусную инфекцию в легкой и средней форме, стали первыми донорами - применение сыворотки, изготовленной из их плазмы, поможет в лечении коронавируса. Готовая плазма будет храниться в Волгоградском областном центре крови, для которого приобретено оборудование, позволяющее использовать биоматериал без обязательной четырехмесячной карантинизации. Онлайн-консультации и спасение зоопарка Чтобы помочь бизнесу пережить сложный период, в регионах проводят специальные акции. Жители Астраханской области помогают зоопарку "Баба Фрося", у которого из-за отсутствия посетителей не хватает денег на текущие расходы. Руководитель Олег Никулика на странице зоопарка в Instagram рассказал, что местные жители передали животным корм и мясо, а также помогли деньгами - собрано почти 320 тыс. рублей. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал предпринимателям на видеоселекторе во вторник проработать вопрос об открытии частных образовательных организаций, помогающих детям готовиться к ЕГЭ, и спортивных залов; рассказал, как в июне постепенно будут запускаться объекты туристической сферы и общепита. В Ростовской области на площадках центров прошла видеоконференция, в ходе которой представители федеральной налоговой службы, эксперты, независимые бухгалтеры, налоговые консультанты рассмотрели проблемы, с которыми столкнулся бизнес в условиях ограничительных мер, а также подвели промежуточные результаты работы по поддержке предпринимательства в этот период. В ближайшие дни в формате вебинаров бизнесменам также расскажут о налоге на профессиональный доход самозанятых, актуальных мерах господдержки бизнеса в условиях пандемии, антикризисных методах продаж. Смартфоны для учебы и продуктовые наборы Также поддержку жителям округа оказывает местный бизнес. Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, все образовательные учреждения города были переведены на дистанционный формат обучения. В связи с этим остро встал вопрос отсутствия у части школьников устройств для онлайн-занятий, а меценаты и компании помогли приобрести гаджеты для детей - в сумме почти 900 штук. В частности, компания "Мегафон" передала детям смартфоны с бесплатным интернетом на 90 дней.