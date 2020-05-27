Окончательное обвинение предъявили полицейскому, устроившему стрельбу в метро Москвы

"Смирнову предъявлено обвинение в окончательной редакции. Он обвиняется по статьям 317 и 291 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Получение взятки"). Свою вину во взятке Смирнов не признает", - сказал собеседник агентства.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили старшему прапорщику полиции Алексею Смирнову, устроившему стрельбу на станции метро "Рязанский проспект" в Москве, обвинение в окончательной редакции. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к органам следствия.

В свою очередь адвокат полицейского Михаил Корчагин подтвердил ТАСС, что фактические обстоятельства вменяемого его подзащитному преступления остались без изменений. Однако, как заметил защитник, он возражал против предъявления обвинения. "Полученная защитой рецензия ведущего специалиста в области юридической психологии одного из профильных научных учреждений, входящих в систему МВД, показало, что ранее проведенная Смирнову психолого-психиатрическая экспертиза содержит в себе неполное исследование и по этой причине некорректные выводы. Следствие, которое, очевидно, не устраивает данное доказательство, под различными предлогами отказывает защите в его приобщении. На данные действия следствия защитой уже подана соответствующая жалоба", - отметил адвокат.

Вечером 18 сентября 2019 года прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл стрельбу по сотрудникам собственной безопасности полиции (ОСБ), которые пытались его задержать. Они предполагали, что Смирнов может быть причастен к взятке в размере 2 тыс. рублей. По данным Следственного комитета, стрельба произошла в вестибюле станции метро "Рязанский проспект". В результате ЧП полицейский Веялко погиб, его коллега Лимонов был госпитализирован в тяжелом состоянии. Третий сотрудник ОСБ, Тростянский, не пострадал.

Подозреваемого полицейского оперативно задержали. На допросе в СК он заявил, что открыл огонь после внезапно наступившего эмоционального всплеска, который был вызван тем, что сотрудники ОСБ попытались спровоцировать дачу взятки. Согласно материалам дела, он сам вызвал пострадавшему скорую помощь и добровольно отдал оружие прибывшим непосредственным руководителям.