Москва приступит ко второму этапу смягчения ограничений с 1 июня

"С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки", - написал мэр.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти Москвы с 1 июня приступают ко второму этапу смягчения ограничений, которые ввели в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в среду.

Правила прогулок и спорта на свежем воздухе для москвичей.

Правила прогулок и спорта на свежем воздухе для москвичей. Главное

Он напомнил, что власти две недели назад провели первый этап смягчения ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. К работе вернулись более 300 крупных промышленных предприятий. Возобновилось строительство жилья, детских садов, школ и других городских объектов.

Одновременно с этим ввели обязательные дополнительные санитарные требования к предприятиям и пассажирам общественного транспорта. В результате этот шаг не привел к ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

"Наоборот, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом и внебольничной пневмонией продолжает снижаться. После выздоровления из больниц выписывается гораздо больше людей, чем вновь поступает на койки", - отметил Собянин.

Открываются парки и велопрокаты

Городские парки и зеленые территории с 1 июня откроются для свободного посещения. "За исключением "Зарядья" для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории", - написал он.

Кроме того, с 1 июня вновь начнут предоставляться услуги велопроката. "В полном объеме заработает городской велопрокат", - написал он. По его словам, с 1 июня брать велосипеды на прокат смогут все желающие.

"Единственное условие - необходимо пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым вы прикасались руками. Самое лучшее - сделать и то, и другое", - заметил мэр.

Сборные смогут приступить к тренировкам

В столице также начнут работать стадионы для тренировок сборных команд. Собянин напомнил, что исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.

"Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов", - заметил мэр.

Он также пояснил, что в первое время на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. "Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал", - подчеркнул Собянин.

Открываются химчистки и прачечные

С июня смогут начать работу и магазины непродовольственных товаров и автосалоны. "С 1 июня 2020 года будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров - от небольших торговых точек до гипермаркетов", - написал Собянин.

Сотрудники архитектурных и проектных бюро также смогут вернуться на работу с 1 июня. "В свои офисы могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли. Но те работники, которые могут эффективно работать на "удаленке", должны сохранить этот формат", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 июня начинают работать мастерские по ремонту обуви и одежды, химчистки и прачечные. "Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности те же, что и в магазинах", - написал мэр.

Ярмарки выходного дня откроются 5 июня

С 5 июня в планируется разрешить работать ярмаркам выходного дня.

"Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Вероятно, первые из них будут открыты уже в пятницу, 5 июня 2020 года", - говорится в сообщении.