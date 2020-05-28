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Кремль считает недостоверными данные о высокой смертности медиков от COVID в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Валерий Шарифулин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Кремль считает недостоверными данные о высокой смертности медиков от COVID в России и попросит Минздрав дать пояснения по этой теме.

"Насколько мне известно, это не так", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикации ряда СМИ о том, что в России уровень смертности среди медиков от коронавируса якобы выше, чем в других странах.

"Но мы обязательно попросим Минздрав дать соответствующие объяснения", - добавил он.

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