Россия представила ВОЗ восемь потенциальных вакцин от коронавируса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российские ученые официально зарегистрировали восемь потенциальных вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в четверг в ходе онлайн-собрания научного совета РАН "Науки о жизни" на тему "Вакцины к COVID-19: прогнозы и реальность" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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"Вклад Российской Федерации очень большой. На сегодняшний день зарегистрировано восемь вакцин-кандидатов, хотя в СМИ говорится о гораздо большем числе. Они представлены разными научно-исследовательскими институтами России", - сказала она. Вуйнович добавила, что представительство ВОЗ в РФ готово работать напрямую с учеными.

По ее словам, существует четыре основных типа тестируемых вакцин: на основе модифицированных версий вируса, на основе вирусного вектора, на белковой основе и на основе нуклеиновых кислот. "По состоянию на 22 мая представлено 124 вакцины-кандидата от производителей, которые уведомили ВОЗ о своих разработках. Возможно, их больше, но это те вакцины, о которых предоставили информацию и которые прошли критерии оценки. Из них 10 находятся на стадии клинической оценки, а 114 на доклинической стадии", - указала Вуйнович.

Представитель ВОЗ в РФ призвала страны присоединяться к деятельности Фонда солидарности для помощи в борьбе с пандемией коронавируса для скорейшего тестирования вакцин, чтобы ускорить возможность массового производства и применения самой удачной, а также для оказания помощи в финансировании такой работы.