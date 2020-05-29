Смены в детских оздоровительных лагерях Камчатки начнутся не раньше 22 июня

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая. /ТАСС/. Детские оздоровительные лагеря Камчатки смогут принять первых воспитанников не раньше 22 июня, но окончательная дата открытия учреждений летнего отдыха будет зависеть от эпидемиологической ситуации в крае. Об этом ТАСС рассказали в региональном министерстве образования.

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"С учетом напряженной ситуации с распространением коронавируса пришкольные лагеря начнут работу не раньше 1 июля. Загородные оздоровительные лагеря примут первых детей точно не раньше 22 июня. Ближе к этому сроку мы еще раз оценим ситуацию в регионе, чтобы принять окончательное решение. Скорее всего, даже когда лагеря начнут функционировать, будет полностью запрещено посещение родителей", - сказали ТАСС в краевом министерстве образования.

Уточняется, что в трех муниципальных районах Камчатки - Карагинском, Тигильском и в Палане, где санитарно-эпидемиологическая ситуация остается стабильной, в первых числах июня начнут работать пришкольные лагеря. Всего же в 2019 году в детских оздоровительных лагерях полуострова отдохнули около 7 000 ребят, в пришкольных - около 13 000.

Режим полной самоизоляции на Камчатке был введен 1 апреля и уже несколько раз продлялся. В настоящий момент на полуострове 725 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 307 пациентов выздоровели, 8 умерли. Среднесуточный темп прироста зараженных - около 4%.

Президент РФ Владимир Путин дал право главам субъектов самостоятельно принимать решения по поводу ужесточения или ослабления особых режимов (карантин или самоизоляция), принятых на территориях регионов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.