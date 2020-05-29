Семья с тремя детьми, обнаруженными в квартире с телом матери, не состояла на учете

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Семья с тремя детьми, которые были обнаружены в московской квартире с телами их матери и ее сожителя, не состояла на учете в органах социальной защиты. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала ранее ТАСС, что трое детей, младшему из которых 11 месяцев, были обнаружены в квартире с умершей матерью и ее сожителем. Она взяла ситуацию на контроль и уточнила, что ГУ МВД по Москве также работает по этому вопросу. Дети были направлены врачам, а власти искали их родственников.

"Информации о социальном неблагополучии ранее в органы соцзащиты не поступало. Семья была многодетной, получала все положенные льготы и выплаты", - отметили в пресс-службе.

По данным департамента, дети сейчас находятся в больнице, им оказывается необходимая помощь.

"Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Решение о дальнейшем жизнеустройстве детей будет принято после того, как их выпишут из больницы. Органы соцзащиты на связи с родственниками детей и делают все, чтобы права и интересы ребят были защищены", - добавили в пресс-службе.