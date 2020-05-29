Фонд помощи семье погибшего от рук полицейских в Миннеаполисе Флойда собрал свыше $1,6 млн

ТАСС, 29 мая. Более $1,6 млн. собрал фонд помощи семье афроамериканца Джорджа Флойда, смерть которого после задержания полицией в Миннеаполисе вызвала волну протестов в ряде городов страны. Пожертвования через краудфандинговую платформу GoFundMe сделали более 69 тыс. человек. Таким образом, была превышена поставленная цель в $1,5 млн, сообщил в четверг фонд, указавший, что сбор средств организовал брат Флойда.

Эти деньги пойдут "на покрытие расходов на похороны, оказание психологической помощи родным, оплату транспортных и жилищных расходов, связанных с судебными заседаниями", а также на поддержку нашей семьи погибшего, приводятся на платформе слова брата. Кроме того, часть средств будет передана детям Флойда.

О сборе средств, которые могут пригодиться протестующим, объявил "Фонд свободы Миннесоты" (Minnesota Freedom Fund). Как отметил в четверг журнал The Hollywood Reporter, пожертвования поступили, в частности, от ряда актеров и сценаристов, в том числе Сета Рогена, Стива Карелла и Бена Шварца. На сайте фонда подчеркивается, что он намерен выплачивать залог за тех, кто был задержан в ходе акций протеста, чтобы они не находились под стражей до судебных слушаний по их делам. "Мы обсуждаем внесение залогов с Национальной гильдией юристов и Центром юридических прав", - приводит журнал сообщение пресс-службы фонда.