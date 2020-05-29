Полиция Миннеаполиса отпустила съемочную группу CNN

ТАСС, 29 мая. Съемочная группа телеканала CNN, задержанная в пятницу во время массовых беспорядков в Миннеаполисе (штат Миннесота), отпущена на свободу. Об этом сообщил сам телеканал.

"Корреспондент Омар Хименес и его команда освобождены из-под стражи", - говорится в сообщении.

По информации CNN, ранее губернатор Миннесоты Тим Уолз принес извинения за задержание съемочной группы в разговоре с президентом телекомпании Джеффри Цукером. Инцидент с журналистами Уолз охарактеризовал как недопустимый и заявил, что хочет, чтобы СМИ широко освещали протесты в штате.

Хименес и его коллеги - продюсер Билл Киркос и фотограф Леонель Мендес - были задержаны во время прямого включения с улиц Миннеаполиса, где полиция пыталась остановить массовые беспорядки. Несмотря на просьбы журналистов, стражи порядка не объяснили причины задержания. На записи видно, что Хименес вел репортаж на фоне выстроившихся в цепь полицейских. На короткое время журналисты были доставлены в следственный изолятор.

Беспорядки в Миннеаполисе и других городах США начались на этой неделе после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая задержание афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники и повалили его на дорогу. Полицейский - белый мужчина - надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

Начавшиеся на следующий день акции протеста переросли в столкновения с полицией, грабежи магазинов и поджоги. В Миннеаполисе введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Миннесоты Уолз привлек к поддержанию порядка бойцов Национальной гвардии США. Департамент полиции Миннеаполиса уволил четырех полицейских, которые задерживали Флойда. Прокуратура штата и ФБР параллельно ведут расследование в связи с произошедшим.