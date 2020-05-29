В интернете стали появляться средства "для защиты" от излучения 5G

Разговоры о том, что излучение сетей 5G может негативно влиять на человеческий организм, начались с обострением ситуации с коронавирусом в мире. В Великобритании, а затем и России, как сообщали СМИ, были случаи поджога базовых станций, которые, по мнению поджигателей, провоцировали распространение новой инфекции.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пользователи онлайн-площадок, в том числе в России, стали активно размещать объявления о продаже средств, якобы защищающих от излучения сетей 5G. На это явление обратили внимание пользователи соцсетей и корреспонденты ТАСС.

Ситуацией воспользовались разного рода мошенники - например, на площадке eBay появились предложения купить за 30 тыс. рублей USB-флешку, которая создает "квантовые голографические поля" вокруг пользователя и его ноутбука. Эти "поля", уверяют продавцы, защищают от излучения 5G. Также на площадке можно увидеть "наклейки - блокираторы лучей 5G", чехлы для телефона, амулеты и серьги, нижнее белье и бейсболки с защищающей от радиации подкладкой.

Объявления о продаже кремов и лосьонов от излучения 5G можно найти и на Avito. Помимо амулетов-оберегов, есть также "отражающая излучения вода", "кофейный скраб против излучений". В среднем такие "защитные средства" стоят 500 рублей, но имеются предложения и за 10 тыс. рублей и больше.

Модерация контента

В Avito начали модерировать подобные предложения и уже пересматривают правила размещения объявлений. "Мы стремимся к высокому качеству контента и не хотим вводить пользователей в заблуждение", - заявили в компании, хотя там не исключают, что это может быть просто шуткой.

Одно такое объявление нашли на "Юле", но его впоследствии удалили. "Мы баним подобные товары, потому что считаем их попыткой ввести наших пользователей в заблуждение и нажиться на всеобщей напряженности вокруг пандемии. А для нас это неприемлемо", - заявили в пресс-службе площадки.

Есть ли чего бояться

Реальных доказательств того, что излучение сетей 5G может как-то влиять на здоровье человека и тем более быть причиной распространения коронавируса, нет. Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков ранее говорил, что в России изучают возможное влияние сетей связи пятого поколения на человеческий организм. Тогда он шутил, что одну из базовых станций 5G разместят рядом с кабинетом его заместителя Олега Иванова, который "будет на себе испытывать" возможное влияние излучения.

В России сети 5G есть только в пилотных зонах в Москве и Кронштадте, их планируется открыть еще в нескольких городах. Массовое коммерческое покрытие связью пятого поколения городов-миллионников должно начаться только к концу 2021 года, но пока операторам связи не выделили необходимые частоты, включая диапазон 3,4-3,8 ГГц, который считается оптимальным для работы сетей 5G в городах. Сейчас этот диапазон в стране используют только силовые ведомства и спецсвязь.