Приезжающих в Приморье обязали предъявлять отрицательные тесты на коронавирус

ТАСС, 30 мая. Власти Приморья обязали приезжающих из других регионов предъявлять справку об отсутствии заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства края в субботу.

"С 1 июня все граждане, которые прибывают на территорию Приморского края, обязаны иметь при себе справку, оформленную не позднее, чем за два дня до вылета, подтверждающую отсутствие заражения коронавирусной инфекцией. Они должны предъявлять ее по требованию и вносить информацию в анкету в обязательном порядке. Те, у кого не будет нужного документа, поедут в обсерваторы на 14-дневный срок", - приводятся в распространенном релизе слова главы региона Олега Кожемяко.

Возвращающиеся в Приморье жители края, которые не смогут предъявить справку об отсутствии заболевания, будут обязаны провести две недели в самоизоляции по месту жительства, говорится в сообщении.

На 30 мая в крае зарегистрировали 1 943 зараженных, 1 041 человек выздоровел. Почти 40 пациентов находятся в тяжелом состоянии.