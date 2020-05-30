Опрос: число россиян, знающих о голосовании по поправкам, выросло до 93%

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Подавляющее большинство россиян (93%) знают о готовящемся общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, это на 6 процентных пунктов выше, чем было в марте. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ - 93%. В марте доля информированных россиян составляла 87%", - говорится в сообщении.

По данным социологов, более половины граждан (66%) заявляют об участии в голосовании по внесению изменений в основной закон. "Более половины россиян (61%), которые декларируют свое участие в голосовании, сообщили, что проголосуют "за поправки". Каждый пятый из тех, кто планирует принять участие, проголосует "против", - отмечается в пресс-релизе.

Самой важной социальной поправкой россияне считают положения об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания (95%). Среди изменений в сфере защиты суверенитета страны большинство респондентов выделило положение о защите государственной целостности и неделимости страны (88%), говорится в сообщении.

По данным ВЦИОМ, самой важной поправкой, касающейся убеждений, по мнению большинства респондентов, является положение о защите исторической правды, недопущении фальсификации истории, умаления значения подвига народа при защите Отечества (89%).

"Номер один по важности среди политических поправок - одно и то же лицо не может одновременно являться сенатором и депутатом Госдумы (67%). В сферах экологии, науки, добровольчества и персональных данных самой важной поправкой россияне считают защиту природы и сохранение уникального природного многообразия страны (93%)", - говорится в пресс-релизе.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 22 и 26 мая по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

О поправках в конституцию

В январе этого года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование нужно перенести. По словам главы государства, необходимо оценить, как будет развиваться ситуация, и принимать решение о новой дате голосования на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.