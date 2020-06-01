Витрины магазинов Нью-Йорка защищают на случай эксцессов во время демонстраций

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Предприятия торговли в Нью-Йорке в воскресенье принимают меры на случай повторения актов вандализма и грабежей, которые сопровождают по всей стране демонстрации протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Рабочие в воскресенье начали обносить прочными защитными конструкциями витрины магазина торговой сети Nordstrom, расположенный на пересечении Восьмой авеню и 56-й улицы рядом с Центральным парком. Аналогичные работы проходят у входа в магазин игрушек и сувениров компании The Walt Disney Company на Таймс-сквер. Прочный заслон из древесно-стружечных плит (ДСП) уже закрыл входы в магазины Gap и Old Navy, на той же площади.

В Нью-Йорке другие предприятия торговли, временно закрытые на время пандемии коронавируса, приняли аналогичные меры предосторожности несколько недель назад, задолго до событий в Миннеаполисе.

Образцовые демонстранты

Акции протеста в мегаполисе пока ограничиваются демонстрацией на Таймс-сквер. Несколько десятков людей в черном не нарушают общественный порядок, соблюдают безопасную дистанцию и носят медицинские маски.

"Мы представляем коллектив артистов, певцов и поэтов. Мы собираемся снять несколько видео и пройти маршем по Бродвею, чтобы отдать дань памяти Джорджа Флойда", - рассказал корреспонденту ТАСС участник акции протеста, который представился как Майкл. Он утвердительно ответил на вопрос, планирует ли он посвятить трагической смерти Флойда собственную линию фирменных маек и бейсболок. "Безусловно, это очень хорошая идея", - сказал Майкл.

Его спутница Джесси убеждена, что провокации к насилию исходят не со стороны протестующих, а со стороны американских органов правопорядка. "Это все полиция, именно она традиционно провоцирует насилие. Накануне полицейские намеренно совершили наезд на группу людей. Полицейские провоцировали насилие, не мы, поэтому мы сегодня находимся здесь, на Таймс-сквер", - сказала Джесси, добавив, что она с друзьями планируют продолжать акцию протеста еще пару часов.

Действия полиции

Наряды полиции, несущие дежурство на Таймс-сквер, готовятся к очередной волне беспорядков и акций вандализма, которые сопровождают демонстрации протеста во многих американских городах, включая крупнейший - Нью-Йорк. "Да, сейчас здесь спокойно, но это спокойствие временное. Все неприятности обычно начинаются после того, как стемнеет. Поверьте, скоро вам будет безопаснее не находиться здесь", - предупредил корреспондента ТАСС один из сотрудников правоохранительных органов.

Телеканалы продемонстрировали кадры, на которых видно, как участники акции протеста в субботу в Нью-Йорке с помощью металлических ограждений перекрыли проезд по центральной части одной из улиц города двум полицейским автомобилям. Один из автомобилей медленно объехал заграждение, сбив нескольких протестующих, а второй - на скорости протаранил заграждение, повалив некоторых демонстрантов. Как информировала телекомпания CNN, никто из них не погиб и серьезно не пострадал.

На пресс-конференции в субботу мэр Билл де Блазио заявил о том, что действия полицейских были спровоцированы угрозами в их адрес. Градоначальник, однако, распорядился провести расследование инцидентов с наездом двух полицейских автомобилей на толпу протестующих. Результаты расследования будут представлены мэру в течение ближайших недель.