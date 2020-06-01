В Атланте двух полицейских уволили за жестокое обращение с темнокожими студентами

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Руководство полицейского управления Атланты (штат Джорджия) уволило двух сотрудников за то, что они проявили излишнюю жесткость в отношении двух темнокожих студентов при задержании. Об этом сообщила в воскресенье на пресс-конференции мэр города Кейша Лэнс Боттомс, трансляцию вели на ее официальном сайте .

В эфире местных телеканалов вечером в субботу показали видеозапись, на которой видно, как несколько стражей порядка остановили машину, в которой находились двое темнокожих студентов - молодой человек и девушка. Полицейские вытащили их из автомобиля и применили против них электрошокеры. По каким причинам их задержали, не разъясняется. Это произошло через 45 минут после наступления комендантского часа, в это время в городе проходили акции протеста. Никаких обвинений студентам не предъявили.

По словам мэра, власти города и начальник полиции Атланты Эрика Шилдс посмотрели пленку и решили, что блюстители закона действовали слишком жестко. По словам мэра, "двух сотрудников было решено уволить, это решение вступает в силу немедленно". Еще трех полицейских отстранили от патрулирования и перевели на офисную работу. Власти решают, следует ли их наказать.

Телеканал CNN опубликовал заявление уволенных полицейских. Они сообщили, что применили электрошокеры, поскольку полагали, что студенты могли быть вооружены.