Власти Оренбургской области объяснили изъятие детей из семьи в поселке Тюльпанный

ОРЕНБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов назвал изъятие детей из многодетной семьи в Домбаровском районе единственно возможной мерой воздействия на родителей. Об этом он заявил на совещании с участием представителей органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, медицинских работников, правоохранительных органов, прокуратуры, соцзащиты, детского омбудсмена, местных и региональных властей.

"У коллег, кто выходил, кто был в доме, где ребята проживали, есть много обоснованных, мотивированных вопросов к родителям, которые, к сожалению, не снимались от обследования до обследования, от выхода до выхода, от беседы до беседы. Есть информация и по линии правоохранительных органов, которую мы очень подробно вчера отработали и будем отрабатывать дальше. В результате сформировалось понимание того, что отобрание детей в сложившейся ситуации было, в общем-то, единственно возможной адекватной мерой, исходя из того, как развивались события", - сказал Пахомов в видеокомментарии, распространенном в понедельник пресс-службой губернатора и правительства области.

Министр предположил, что если бы иначе была выстроена работа муниципалитета с семьей во все предшествовавшие годы, то изъятия детей из семьи можно было избежать. Оценку деятельности отдельных должностных лиц дадут надзорные органы, отметил он.

"Говоря о воздействии на родителей, я имею в виду, прежде всего, возможность обеспечения соблюдения безопасности детей, безопасности жизни и здоровья, соблюдения их законных прав. В этой ситуации, к сожалению, мы к ней пришли, такие действия состоялись, считаю, что они здесь были единственно возможными в этой ситуации, но мы дальше очень подробно разбираться продолжаем, на этом ничего не завершилось. Наша задача - сделать так, чтобы ребята проживали в семье и проживали в условиях, соответствующих всем требованиям и законодательства, и простого житейского понимания того, как все-таки должна строиться жизнь детей в семье", - считает Пахомов.

Он уточнил, что семья переехала в Домбаровский район в июле 2018 года, у них регулярно бывали медики, а в определенный период - буквально ежедневно. Сообщается, что дом был не в лучшем состоянии уже на момент покупки - семья приобрела его на средства материнского капитала. Межведомственная комиссия в выходные побывала в Тюльпанном и осмотрела снаружи дом, где проживали дети, но, по словам министра, они "не могли попасть внутрь [дома], потому что это частная собственность". Пахомов добавил, что вопрос о состоянии здания на момент покупки также будет изучаться.

О многодетной семье из поселка Тюльпанный

Четверо из пяти детей были изъяты из семьи 25 мая на основании постановления главы Домбаровского района из-за угрозы обрушения потолочного перекрытия в жилище. В местных СМИ появилось видео, на котором снят момент изъятия детей: у женщины силой отнимают плачущих малышей, надевают наручники матери, которая отказалась отдавать их пришедшим в дом полицейским и представителям органов опеки. Прокуратура Домбаровского района начала проверку, чтобы дать оценку действиям сотрудников полиции и представителей органов опеки, участвовавших в изъятии детей. Изучаются обстоятельства произошедшего, поведение родителей, их образ жизни и жилищные условия семьи.

Доследственную проверку также проведут следователи управления СК РФ по Оренбургской области, куда из полиции были переданы материалы после жалобы главы семьи на действия правоохранителей и представителей органов опеки и попечительства. По данным УМВД, женщина ранее три раза привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, а дом, в котором она проживает с детьми, непригоден для жилья. В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области сообщили, что семье ранее выделялись деньги на ремонт, который не был проведен.