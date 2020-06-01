Управляющим Чебоксарской епархией временно назначен митрополит Йошкар-Олинский и Марийский

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поручил временное руководство Чебоксарской епархией митрополиту Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну (Тимофееву) в связи со смертью митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы (Кедрова). Об этом в понедельник сообщает сайт Московского патриархата.

Митрополит Варнава (Кедров) умер 1 июня на 90-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

"Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 1 июня 2020 года в связи с кончиной митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы временное управление Чебоксарской епархией поручено митрополиту Йошкар-Олинскому и Марийскому Иоанну", - говорится в сообщении.

Митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн (в миру Иван Иванович Тимофеев) родился 20 января 1958 года в Казани. После окончания средней школы принят послушником в Псково-Печерский монастырь. В ноябре 1987 года рукоположен в сан диакона, а в апреле 1989 году пострижен в монашество. В 2004 году возведен в сан архиепископа, в 2017 году - в сан митрополита. Решением Священного синода от 6 октября 2017 года был назначен главой новообразованной Марийской митрополии.