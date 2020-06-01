Водители смогут обжаловать штрафы за нарушение пропускного режима в Москве по видеосвязи

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Специалисты московской административной дорожной инспекции (МАДИ) будут принимать юридических лиц, в отношении которых возбуждено дело за езду без цифрового пропуска, по видеосвязи, сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"С завтрашнего дня специалисты МАДИ начнут принимать юридических лиц, в отношении которых возбуждено дело за езду без пропуска, по ст. 20.6.1 КоАП РФ, в Skype и WhatsApp. Сейчас обращение в МАДИ можно подать с помощью электронной почты, информационного портала "Автокод", порталов mos.ru или "Московский транспорт", - говорится в публикации.

Там уточняется, что заявителям необходимо заранее подготовить и предоставить пакет документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, а также копии документов, имеющих значения для рассмотрения дела. "Если у вас возникли вопросы, обращайтесь на горячую линию "Московского транспорта": 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного", - заключается в сообщении.

Ранее в пресс-службе столичного департамента информационных технологий сообщили ТАСС, что соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами. Жителям столицы и других регионов России для поездок по Москве необходимо оформить цифровой пропуск. Сделать это можно на портале nedoma.mos.ru, по смс на номер 7377 или по телефону Единой справочной службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Кроме того, Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) предупредила, что к полученному пропуску на передвижение по городу нужно обязательно привязать корректный номер автомобиля. Если в цифровом пропуске для поездок в Москву будет неверно указан номер автомобиля, то автомобилист получит штраф - 5 тыс. рублей. Данный штраф можно обжаловать, подав заявление на порталах mos.ru или avtokod.mos: на 1 июня МАДИ отменила почти 7 тыс. штрафов водителям, допустившим ошибку в номере при привязке его к пропуску. Перед поездкой водителям нужно убедиться, что пропуск действителен. Это можно сделать через чат-бот "Проверка АВТОпропуска" в Telegram, с помощью мобильного приложения "Московский транспорт", а также через портал mos.ru или приложение "Помощник Москвы".

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным.