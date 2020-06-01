В Волгограде полиция нашла мать, бросившую сына с незнакомой женщиной

ВОЛГОГРАД, 1 июня. /ТАСС/. Полицейские Волгограда разыскали мать 3-летнего мальчика, которая в субботу вечером оставила его с незнакомой женщиной, чтобы он не мешал употреблять спиртное с друзьями, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"Сотрудники полиции установили личность и задержали женщину, которая бросила своего малолетнего ребенка", - говорится в сообщении областного главка МВД. Полицейские выяснили, что мать решила избавиться от сына, который мешал проводить ей время в компании знакомых. Женщину нашли в одном из дворов, где она распивала алкогольные напитки с друзьями.

В субботу вечером в полицию обратилась жительница Дзержинского района Волгограда. Она сообщила, что во дворе дома к ней подошла неизвестная женщина с ребенком, которая попросила присмотреть за сыном 10 минут, пока она сходит за покупками, но не вернулась.

По данным полиции, мальчик сейчас находится в детском социальном учреждении под присмотром медработников и педагогов, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Женщина привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Собранные материалы переданы в органы опеки.