Детей в Кировской области перед летними лагерями бесплатно протестируют на коронавирус

КИРОВ, 1 июня. /ТАСС/. Бесплатный тест на коронавирус планируют проводить детям в Кировской области перед их приездом в летние оздоровительные лагеря, сообщается в понедельник на сайте правительства области.

По данным правительства области, летняя оздоровительная кампания 2020 года начнется в регионе с 1 июля, при этом сроки могут быть перенесены, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Все лагеря будут открываться только при наличии санитарно- эпидемиологического заключения о соответствии учреждений всем нормам. Дети обязательно должны иметь заключение медицинской организации о том, что они абсолютно здоровы. У них также должна быть справка об отсутствии контакта с лицами с COVID-19, которую за три дня до заезда можно будет взять в поликлинике по месту жительства. Тест на отсутствие коронавируса у детей будет проводиться бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения", - цитирует пресс-служба заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Лидию Князеву.

По ее словам, эти требования касаются и персонала лагеря. При этом, медицинский, технический, транспортный персонал и сотрудники пищеблока обязаны будут в период работы лагерей соблюдать масочный режим и носить перчатки. Это требование не распространяется только на педагогический персонал и детей.

В лагерях усилят дезинфекцию, кровати в спальнях можно будет ставить на расстоянии не менее 1,5 метров. Массовые мероприятия будут запрещены, а большинство развлекательных событий с детьми должно проходить на открытом воздухе с учетом погодных условий. Кроме того, отменят родительские дни.

По словам министра спорта и молодежной политики Кировской области Анны Альминовой, летняя оздоровительная кампания начнется только при условии перехода Кировской области на третий этап снятия ограничительных мер. В настоящее время области удалось выйти на первый этап, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции, режим повышенной готовности.

По состоянию на утро 1 июня в Кировской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом, а также 24 случая бессимптомного носительства инфекции. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 981 человек.