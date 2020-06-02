Число зараженных коронавирусом в Астраханской области превысило 2 тыс.

АСТРАХАНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Астраханской области за сутки увеличилось на 67, число инфицированных составило 2 004 человека, сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения во вторник.

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"По данным министерства здравоохранения, на 2 июня в Астраханской области зарегистрировано 2 004 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией (плюс 67 человек за минувшие сутки)", - говорится в сообщении.

Причиной увеличения числа зараженных стал очаг в астраханском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где коронавирусом заразились 234 человека, в том числе 199 постояльцев учреждения.

По данным областного министерства здравоохранения, в Астраханской области за все время эпидемии выздоровели 1 013 человек, 18 пациентов умерли.