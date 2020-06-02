В Ленинградской области после коронавируса выздоровели больше половины пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Ленинградской области достигло 57% от числа заразившихся, за последние сутки количество выписанных пациентов превысило число новых случаев заражения. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Согласно представленным данным, на 2 июня в Ленинградской области выздоровели 1 674 человека из 2 928 заразившихся. При этом за последние сутки выздоровели 84 жителя региона, а заразились 53. Всего с начала пандемии умерли 15 человек, четверо из них - за последние сутки.

В Санкт-Петербурге выздоровели 35% пациентов - 6 008 из 16 689. В городе за сутки выписали 260 человек и выявили 376 случаев заражения. Всего умерли 223 человека, за последние сутки - 10.