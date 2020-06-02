СК начал проверку интерната под Саратовом, где коронавирусом заразились более 100 человек

САРАТОВ, 2 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку в связи с заражением коронавирусной инфекцией пациентов и персонала психоневрологического интерната в селе Вязовка Саратовской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Очаг новой коронавирусной инфекции был выявлен 31 мая в психоневрологическом интернате Базарно-Карабулакского района Саратовской области, диагноз подтвердился у 101 человека. По данным министерства труда и социальной защиты региона, изначально заболевание было диагностировано у одного из сотрудников, после чего было проведено тестирование на новую коронавирусную инфекцию у всех контактных лиц.

"Проводится доследственная проверка по информации о заражении COVID-19 пациентов и персонала психоневрологического диспансера, расположенного в Базарно-Карабулакском районе. По предварительным данным, в специализированном социальном учреждении выявлен 101 заразившийся", - говорится в сообщении.

Общее количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Саратовской области составляет 3 269 человек. Выздоровели 1 206 человек, умерли 34 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.