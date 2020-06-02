Во Франции начали открываться кафе и рестораны

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Кафе Парижа с разрешения мэра Анн Идальго впервые за 80 дней приняли гостей на уличных террасах. Их открытие является частью плана отмены карантинных ограничений, второй этап которого начался во Франции во вторник.

В столичном округе, отнесенном медиками к "оранжевой зоне" распространения коронавируса, кафе принимают посетителей пока лишь на уличных террасах. Ресторанные интерьеры станут доступны для парижан на третьем этапе отмены ограничений, в конце месяца.

"Ни шума, ни музыки, закрытие в десять часов вечера", - предупредили владельцев кафе в столичной мэрии. "И все же нельзя не радоваться возможности вновь выпить чашку кофе на террасе с видом на Париж", - призналась окружной врач Мари Шато.

Соперница Анн Идальго на предстоящих в последнее воскресенье июня муниципальных выборах, глава VII столичного округа и экс-министр юстиции Франции Рашида Дати тем не менее подвергла инициативу градоначальницы критике. "Расширение террас может приводить к конфликтам между посетителями кафе, обитателями кварталов и прохожими", - предостерегла она.

Между тем во французском городе Нант, "зеленой зоне" на эпидемиологической карте страны, со вторника доступ в рестораны и кафе открыт полностью. Здесь ровно в полночь открыл двери популярный ресторан "Призон дю Буффе", построенный на месте разрушенной средневековой тюрьмы. "Мне трудно выразить словами мою радость", - признался владелец заведения. За несколько минут клиенты заняли все столы в ресторане. Представитель ассоциации жителей квартала Мишель Тизьо объявил, что съел первую за два месяца порцию картофеля фри.

Накануне владельцы заведения измерили расстояние между столами: оно должно составлять не менее одного метра. Таково одно из ограничений, предписанных правилами второго этапа выхода из карантина.

В музеи и в парки в масках

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал новый этап отмены ограничений "знаком возвращения счастливых дней". "Это часть нашего характера, нашей культуры и образа жизни, - отметил он в Twitter. - В трудные времена государство и далее будет поддерживать этот сектор экономики".

В ближайшие дни произойдет постепенное оживление культурной жизни - свои двери начинают открывать французские музеи. Сроки на подготовку разные: так, замок Шамбор примет экскурсантов одним из первых, уже 5 июня, этнографический музей имени Жака Ширака на набережной Бранли - 9 июня, а открытия Лувра и королевской резиденции в Фонтенбло придется ждать до следующего месяца. Со вторника доступны для прогулок сады и исторические парки Парижа.

При этом власти обязали горожан носить защитные маски в магазинах и общественном транспорте. Разрешения для поездок на дальние расстояния, однако, больше не требуются - со 2 июня отменено распоряжение об ограничении поездок радиусом в 100 км от дома.

Обучение и свадьбы

Французская школа рассчитывает вернуть в классы на этом этапе основную часть своих учеников. Выход из режима самоизоляции в системе образования начался 12 мая, но проходит постепенно. Пока к занятиям вернулись около 30% школьников средних классов и 20% учащихся начальной школы.

Лето во Франции официально начинается в самый долгий световой день 21 июня, но первые летние свадьбы могут быть сыграны уже во вторник. Отныне власти разрешают вновь проводить такие церемонии, но с ограниченным кругом гостей - не более десяти.

"Наиболее серьезную опасность в период пандемии представляет массовое скопление людей в замкнутом пространстве и без тщательно продуманной организации", - убеждены в кабинете министров. Согласно решениям правительства, в стране пока еще закрыты дискотеки и ночные клубы, запрещены массовые спортивные состязания и массовые собрания. Кинотеатры, как сообщил премьер-министр Эдуар Филипп, также откроются лишь на следующем, третьем этапе отмены ограничений, 22 июня.