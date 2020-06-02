Генконсульство в Нью-Йорке призвало россиян проявлять осторожность в городе

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Находящимся в Нью-Йорке россиянам следует проявлять осторожность в связи с происходящими событиями. Об этом говорится в распространенном во вторник в Twitter сообщении генконсульства РФ в Нью-Йорке.

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"В связи с непрекращающимися беспорядками в Нью-Йорке до конца недели введен комендантский час с 20:00 вечера до 05:00 утра, - указывается в сообщении. - Рекомендуем сохранять бдительность и следовать рекомендациям местных властей".

"Мы поддерживаем постоянный контакт с представителями городских властей, - сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель генконсульства Алексей Топольский. - Пока никакой информации о том, что кто-либо из россиян пострадал в ходе демонстраций, к нам не поступало".

В ночь на вторник сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка задержали в ходе беспорядков, сопровождавшихся в центре Манхэттена грабежами, около 700 человек.