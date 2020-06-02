Симоньян не исключила обращение в суд США после ранения продюсера Sputnik

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян не исключила обращения в американский суд после ранения продюсера Sputnik Николь Руссел в Вашингтоне.

Руссел получила ранения, освещая массовые акции протеста перед Белым домом.

"Посоветуемся с юристами. Но надежды на американский суд не больше, чем на американскую полицию", - сказала корреспонденту ТАСС Симоньян, отвечая на вопрос, планирует ли руководство компании обратиться в суд для защиты пострадавшей.

Как сообщил ранее в эфире телеканала "Россия-24" главный редактор Sputnik в США Миндия Гавашели, продюсер информационного агентства Николь Руссел получила ранения, освещая массовые акции протеста перед Белым домом. По словам Гавашели, "у нее было журналистское удостоверение, она неоднократно представлялась сотрудникам полиции". Несмотря на это, по его словам, полицейские принялись избивать девушку дубинками, а когда она побежала, то вслед они принялись стрелять из нелетальных спецсредств.