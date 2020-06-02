"Ночь кошмара". Протестующие в Нью-Йорке игнорируют комендантский час

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Утро вторника после "комендантской" ночи в Нью-Йорке было хмурым, улицы - безлюдными, а огромное количество витрин на Манхэттене - заколоченными листами фанеры. Город приходил в себя после ночи беспорядков, прокатившихся по центру, несмотря на введенный властями комендантский час с 11:00 до 05:00 и доведенное до 8 тыс. число полицейских на улицах.

Как убедился корреспондент ТАСС, проехав по пустынным улицам Манхэттена рано утром, нашествию мародеров подвергся магазин Macy's на 34-й улице. Разбитые витрины рабочие закрывали фанерными щитами. На 42-й улице разграблению подвергся магазин электроники Best Buy: стеклянные двери были снесены, внутри магазина пол усыпан битым стеклом, витрины опрокинуты. Менеджер магазина, пытавшийся закрыть разбитый проем бумажным плакатом, в ответ на вопросы сказал: "Сейчас в городе востребованы только стекло и фанера для витрин".

Такая же судьба постигла магазин модной одежды на Пятой авеню, а также магазин электроники на 23-й улице, где у входа в куче битого стекла лежал большой телевизор. По соседству, в магазине по продаже смартфонов, мужчина средних лет пытался поднять рухнувшие на пол витрины. "Ночь кошмара", - так прокомментировал ситуацию стоявший рядом прохожий.

Комендантский час

Власти Нью-Йорка приняли решение во вторник продлить комендантский час с 20:00 до 05:00, сообщил во вторник утром мэр города Билл де Блазио. По его словам, эта мера будет действовать вплоть до конца недели. "Мы не потерпим насилия в любом виде, мы не потерпим нападений на полицейских, мы не потерпим всплеска ненависти, - заявил он. - Когда люди в центре Манхэттена грабят дорогие магазины - это явно не соответствует тем ценностям, которые характерны для Нью-Йорка. Мы этого не потерпим, это не отвечает нашим ценностям, и мы положим этому конец".

"Я знаю, что мы способны преодолеть сложившуюся ситуацию", - добавил он, указав при этом, что "предстоит еще очень многое сделать для того, чтобы начать намеченный на 8 июня первый этап восстановления экономической активности в городе после пандемии".