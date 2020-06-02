В Ставрополье сняли режим ЧС, введенный из-за гибели посевов

СТАВРОПОЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Власти Ставрополья отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный 1 мая на территории региона в связи с гибелью посевов из-за засухи и ночных заморозков. Об этом говорится в постановлении губернатора края, опубликованном во вторник на региональном интернет-портале правовой информации.

Осень 2019 года, а также зима и весна 2020 года на территории края отличались малым количеством осадков. В результате власти региона прогнозировали возможное снижение урожая на 20% - 30%. Также в апреле 2020 года в Ставропольском крае на протяжении нескольких недель в ночные и утренние часы местами отмечались заморозки, которые отразились на состоянии посевов сельскохозяйственных культур, виноградников, садов. С 1 мая в регионе был введен режим ЧС.

"В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации <…>, постановляю отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы", - говорится в документе.

После прохождения заморозков на территории края власти выделили дополнительную поддержку из регионального бюджета садоводам Ставрополья. Состояние посевов зерновых, как сообщали в краевом Минсельхозе, стабилизировалось после дождей, которые прошли в крае в конце мая. Также на территории Ставрополья проходят работы по искусственному образованию осадков с привлечением авиации.