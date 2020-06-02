Кабмин поручил незамедлительно обеспечивать СИЗ при поступлении информации об их нехватке

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 3 июня высшим должностным лицам субъектов РФ оценить потребность в необходимых средствах индивидуальной защиты (СИЗ), а при поступлении информации о нехватке таких средств обеспечить незамедлительное принятие мер по исправлению ситуации. Об этом говорится в решениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, опубликованных на сайте кабмина во вторник.

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"При поступлении информации о нехватке средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях обеспечить обязательное рассмотрение каждого такого случая и незамедлительное принятие соответствующих мер по исправлению ситуации", - говорится в сообщении.

Дополнительно оценить потребность в необходимых СИЗ и их имеющиеся запасы поручено в целях обеспечения безопасности медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция. При необходимости пополнения запасов СИЗ следует направлять соответствующие заявки в Минпромторг.

Премьер также поручил Минпромторгу и Минздраву до 5 июня проанализировать представленные заявки и обеспечить совместно с органами исполнительной власти субъектов своевременные поставки средств индивидуальной защиты в медицинские организации.

Кроме того, Минпромторг, Минздрав, Роспотребнадзор, Росрезерв и ФСИН России до 5 июня должны проработать вопрос о распоряжении СИЗ, приобретенными (произведенными) за счет средств резервного фонда правительства, и (или) привлеченных кредитных ресурсов, в том числе рассмотрев возможность их приобретения федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов, безвозмездной передачи или передачи на хранение в Росрезерв.

"Минюсту России, Минздраву России, Роспотребнадзору проанализировать совместно с правительством Москвы и экспертным юридическим сообществом практику применения нормативных правовых актов (в том числе указов мэра Москвы), принятых в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на положения, в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан. Обеспечить информационное сопровождение данной работы", - говорится в поручении, срок его исполнения - 8 июня.