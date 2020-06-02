В России больше 5 тыс. умерших. Главное о коронавирусе за 2 июня

Россия
- Всего зафиксирован 423 741 случай заражения, из них новых — 8863. За сутки умерли 182 человека, за весь период — 5037.
- Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России осенью.
- В Подмосковье возобновляют работу салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани.
- На Камчатке введут пропускной режим для граждан без местной прописки. Он начнет действовать с 4 июня.
- Роспотребнадзор разработал рекомендации для голосования по поправкам в конституцию. На избирательный участок нужно взять паспорт, маску, перчатки и собственную ручку.
- Кинотеатры и музеи откроются в середине июля, театры и концертные залы — осенью.
- Правительство предлагает закрепить дистанционные формы занятости после пандемии.
- Президент России Владимир Путин одобрил план кабмина как основу для восстановления экономики.
Москва
- Всего зафиксировано 185 354 случаев заражения, из них новых — 2286.
Мир
- Всего зафиксировано более 6,2 млн случаев заражения, умерли около 370 тыс. человек.
- Во Франции начинается второй этап выхода из карантина. Передвижение по стране станет свободным, а на смартфонах начнет действовать приложение, которое будет оповещать о возможных контактах с носителями инфекции за последние две недели.
- В Токио зафиксировали резкий скачок новых случаев заражения. Неделю назад там отменили режим чрезвычайной ситуации.
- Британские власти могут отменить карантин для прилетающих из некоторых стран, сообщает газета The Daily Telegraph.