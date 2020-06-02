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Пандемия коронавируса нового типа

В России больше 5 тыс. умерших. Главное о коронавирусе за 2 июня

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зафиксировано 185 354 случаев заражения, из них новых — 2286.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 6,2 млн случаев заражения, умерли около 370 тыс. человек.
  • Во Франции начинается второй этап выхода из карантина. Передвижение по стране станет свободным, а на смартфонах начнет действовать приложение, которое будет оповещать о возможных контактах с носителями инфекции за последние две недели.
  • В Токио зафиксировали резкий скачок новых случаев заражения. Неделю назад там отменили режим чрезвычайной ситуации.
  • Британские власти могут отменить карантин для прилетающих из некоторых стран, сообщает газета The Daily Telegraph.
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