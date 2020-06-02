Правительство предлагает закрепить дистанционные формы занятости после пандемии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Правительство России предлагает после пандемии в сфере поддержки занятости населения закрепить дистанционные формы занятости, внедрить цифровые технологии в документооборот, а также меры поддержки безработных граждан. Об этом говорится в актуальной версии Общенационального плана восстановления экономики РФ, с которой ознакомился ТАСС.

"В сфере поддержки занятости населения предполагается закрепить новые (дистанционные) формы занятости, внедрить цифровые технологии в документооборот в рамках трудовых отношений, поддерживать выпускников профессиональных образовательных организаций, а также работников, получающих образование", - говорится в документе.

В рамках поддержки безработных граждан предлагается продлить на три месяца период выплаты повышенных пособий по безработице для граждан, уволенных после 1 марта 2020 года; увеличить минимальную величину пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей. Также предлагается уравнивание размера пособия по безработице для ИП, вынужденных прекратить свою деятельность после 1 марта 2020 года, с максимальным размером пособия по безработице уволенным гражданам 12 130 рублей; дополнительные ежемесячные выплаты в размере по 3 тыс. рублей на ребенка семьям, в которых родители являются безработными; возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ, а также временной занятости для работников, находящихся под риском увольнения.

Кроме того, план предполагает цифровизацию трудовых отношений и оказания государственных услуг по содействию занятости: перевод госуслуг гражданам и предпринимателям в электронный вид с использованием ресурса "Работа в России"; повышение эффективности служб занятости населения за счет взаимодействия граждан и работодателей в электронном виде; переход на электронный кадровый документооборот в 2021 году для всех работодателей.

Удаленный режим работы

В плане правительства также предлагается обеспечить возможность перехода работников на удаленный режим работы без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору. "Удаленный" формат предлагается также разрешить государственным и муниципальным служащим.

Планируется установить минимальный размер часовой ставки (МРЧС) при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев "с целью борьбы с теневой оплатой труда и защиты интересов работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время", а также предоставить возможность заключения срочных (до 1 года) трудовых договоров с лицами, поступающими на работу во вновь созданную организацию, регулирование условий перехода срочного договора в бессрочный договор, обеспечить возможность продления действия срочного трудового договора, внесения в него при необходимости изменений.

В рамках плана предлагается развитие программ дистанционного обучения; внедрение взаимосвязанных цифровых платформ по образованию, повышению квалификации, поддержке занятости; усиление роли коллективных договоров и трудовых договоров при предоставлении гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением высшего образования, среднего профессионального образования; предоставление выбора по соглашению сторон трудового договора устанавливать испытательный срок, заключать срочный (на срок до 1 года) трудовой договор или принимать выпускника на стажировку выпускников образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования, регулирование условий перехода срочного договора в бессрочный договор.