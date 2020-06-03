Архиепископ Вашингтона осудил решение пустить Трампа в храм Иоанна Павла II

ВАШИНГТОН, 3 июня. /ТАСС/. Предстоятель архидиоцеза Вашингтона (Римско-католическая церковь) архиепископ Уилтон Грегори осудил решение пустить президента США Дональда Трампа в храм Святого Иоанна Павла II после того, как 1 июня сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих слезоточивый газ на улицах у площади Лафайет-сквер. Заявление Грегори опубликовано во вторник на сайте архидиоцеза.

"Я нахожу непонятным и предосудительным то, что католический храм позволяет так вопиюще злоупотреблять и манипулировать собой, что нарушает наши религиозные принципы, которые призывают нас защищать права всех людей, даже тех, с кем мы можем быть не согласны, - считает архиепископ Вашингтона. - Святой Иоанн Павел II был ярым защитником прав и достоинства людей. Он, конечно, не стал бы мириться с использованием слезоточивого газа, чтобы заставить замолчать и запугать людей для фотографии перед церковью".

Храм имеет высокий статус в местном архидиоцезе и провозглашен национальной святыней.

Трамп 1 июня после обращения к согражданам в Белом доме в сопровождении, в частности, министра юстиции Уильяма Барра, сотрудников администрации и журналистов вышел из резиденции и направился в сторону уже пустой Лафайет-сквер. Президент дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую в воскресенье вечером подожгли протестующие. Правозащитники обвиняют власти в том, что территорию специально зачистили от протестующих для прогулки президента.