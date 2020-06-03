{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

CNN: Facebook заблокировала ультраправых, которые планировали принести оружие на протесты

Также администрация социальной сети удалила аккаунты, имеющие отношение к крайне правому движению Proud Boys

ТАСС, 3 июня. Американская компания Facebook заблокировала во вторник в одноименной соцсети страницы и аккаунты, связанные с "группой, пропагандирующей ненависть", на фоне протестов, начавшихся в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников Facebook.

На эту тему
Беспорядки в США. Главное о волнениях, вызванных непреднамеренным убийством афроамериканца

По их данным, владельцы заблокированных учетных записей обсуждали возможность проноса на демонстрации оружия. Компания отметила, что выявленные ею лица относились к сообществу под названием American Guard, идентифицирующее течение, к которому принадлежит, как конституционный национализм. В то же время правозащитная организация "Антидиффамационная лига" связывает ее деятельность с "антииммигрантским экстремизмом, ненавистью и насилием".

Кроме того, администрация социальной сети удалила аккаунты, имеющие отношение к крайне правому движению Proud Boys, хотя ее участники не были уличены в обсуждении оружия.

Во многих штатах США после смерти Флойда проходят массовые протесты и беспорядки. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, один из них арестован по обвинению в непредумышленном убийстве.

В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Теги
СШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Владелец русского ресторана в Сан-Диего планирует до последнего защищаться от мародеров
Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на снимок, на котором изображены несколько крепких мужчин, выстроившихся живым щитом перед рестораном русской кухни в Сан-Диего
Читать полностью