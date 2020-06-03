Город Сусуман в Магаданской области закрывается на карантин из-за коронавируса

ТАСС, 3 июня. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в среду подписал постановление о введении карантинного режима на территории города Сусумана в связи со сложной эпидобстановкой. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Коронапаника. Как не сойти с ума от тревоги и плохих новостей

Ранее глава Колымы сообщил в своем Instagram-канале о том, что в Сусумане зарегистрирована вспышка коронавирусной инфекции. В детском саду "Родничок" из 57 работников 12 человек оказались зараженными. Тестирование у детей показало отрицательный результат, но до госпитализации больные сотрудники учреждения успели поконтактировать почти с 300 жителями города.

"Правительство Магаданской области постановляет ввести с 00:00 4 июня 2020 года до 00:00 18 июня 2020 года на территории города Сусумана ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в документе.

С началом действия карантинного режима жителям Сусумана нельзя будет покидать места проживания. Исключения делаются для выгула домашних животных недалеко от дома, следования к месту работы в организациях, чья деятельность не приостановлена, получения экстренной медицинской помощи, выноса мусора и приобретения продуктов и товаров первой необходимости. В общественных местах необходимо будет соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. Выезжать из населенного пункта можно будет только после прохождения теста на коронавирус и получения отрицательного результата и разрешения районной администрации. При этом результат должен быть известен не ранее чем за пять дней до даты планируемого выезда.

Кроме того, прекращается транспортное сообщение по автомобильным дорогам, включая перевозки грузовые, на общественном транспорте и в личных автомобилях. Дезинфекционная обработка подъездов будет проводиться не реже трех раз в неделю. Не реже одного раза в неделю будут дезинфицировать скамейки и малые архитектурные формы, расположенные на земельных участках многоквартирных домов.

За все время пандемии коронавируса на территории Магаданской области был зарегистрирован 261 случай заражения, 199 человек вылечились, трое умерли.

О городе

Сусуман - административный центр Сусуманского городского округа, расположенного в северо-западной части Магаданской области. В настоящее время в городе проживают более 4 тыс. человек.