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Пандемия коронавируса нового типа

Саратовская область получит дополнительно 822 млн рублей на выплату пособий безработным

По сравнению с первым кварталом года уровень безработицы вырос в регионе почти в три раза

САРАТОВ, 3 июня. /ТАСС/. Саратовская область получит дополнительные средства из резервного фонда правительства России на выплату пособий в связи с ростом безработицы в условиях пандемии коронавируса. Об этом в среду сообщил на совещании в правительстве региона губернатор области Валерий Радаев.

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"Мы видим, что рост безработицы по сравнению с первым кварталом - почти в три раза. Тенденция в большей степени коснулась крупных городов - Саратова, Энгельса и Балакова, что вполне объяснимо. Здесь численность граждан, потерявших работу, выросла более чем в четыре раза. Региону дополнительно выделяется из резервного фонда правительства РФ 822,9 млн", - сказал Радаев.

По его словам, высвобождение персонала как неизбежное следствие пандемии было прогнозируемо. "В регионе сформирован и утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии. В его рамках приняты свои три пакета льгот, которые вместе с федеральными мерами поддержки охватят свыше 32 тыс. малых и средних предприятий, а это около 120 тыс. человек", - добавил губернатор.

Радаев отметил, что на данный момент в областной базе данных остается около 25 тыс. вакансий.

По оперативным данным штаба при правительстве области по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в регионе зарегистрировано 3363 лабораторно подтвержденных случая инфицирования. Выздоровел с начала пандемии 1361 человек.

Теги
Радаев, Валерий ВасильевичРоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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