Первый заместитель губернатора Курской области заразился коронавирусом

ТАСС, 3 июня. Коронавирусную инфекцию подтвердили у первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко, он находится на самоизоляции дома. Об этом в среду сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Дмитрий Михайлов.

За последние сутки в Курской области выявлено 76 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии общее число заразившихся выросло до 3 199. Выздоровели 1 514 человек, 13 умерли.

"Коронавирусная инфекция сегодня подтвердилась у первого заместителя губернатора Курской области Станислава Набоко", - сказал Михайлов.

Набоко курирует в правительстве региона экономику и ряд других направлений. "У Набоко средняя степень течения заболевания, он находится на самоизоляции дома", - добавил Михайлов.

Он уточнил, что в здании правительства пройдет дезинфекция, сотрудников протестируют. "Все сотрудники, которые были в контакте с Набоко, ушли на самоизоляцию до появления результатов тестирования", - сказал Михайлов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.